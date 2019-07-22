Любители быстрой езды избили и похитили случайного свидетеля в Москве

В Москве задержаны водитель и пассажир Porsche Cayenne, которые избили мужчину, ставшего свидетелем из опасной езды.

По данным 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром 21 июля на юго-западе столицы. Двое молодых людей опасно передвигались на дороге. Лихую езду снял на видео случайный прохожий, что заметили в иномарке.

Водитель дорогостоящего Porsche вместе с пассажиром подъехали к автору видео, избили и насильно усадили в багажник. Правда, в неволе он пробыл недолго. Через несколько минут автомобиль был остановлен сотрудниками полиции у станции метро «Теплый стан». Водитель и пассажир иномарки задержаны. Как удалось выяснить позже, за иномаркой числятся более 50 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уральском водителе Infinity, который пытался протаранить мужчину с годовалым ребенком на руках.