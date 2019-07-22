«Куда-то исчез»: на Украине потеряли генпрокурора Луценко

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Еще в воскресенье украинцы видели его на избирательном участке, а уже в понедельник мужчина не приступил к своим обязанностям.

Фото : © РИА Новости / Павел Паламарчук

На Украине потеряли генерального прокурора страны. Местоположение Юрия Луценко неизвестно с понедельника, 22 июля.

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О том, что генпрокурора нет на места, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрей Портнов. О произошедшем он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук», — написал Портнов.

В комментариях пользователи саркастически высказались о сложившейся ситуации.

«Надеюсь, при подлете к Ростову его собьют»

«Лыжи напарафинил?»

«Не отпускайте, держите!» — пишут комментаторы.

При этом пользователи также отметили, что видели Луценко накануне на выборах. Возможно, таинственное исчезновение связано именно с результатом голосования — Владимир Зеленский, партия которого лидирует по предварительным подсчетам, в случае победы обещал отправить в отставку всех коррупционеров. Как отметил президент Украины, первым освободить должность он намерен попросить именно Луценко.

Позднее ситуацию с возможным исчезновением генпрокурора Украины прокомментировали в его пресс-службе

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске», — написала в Facebook пресс-секретарь Лариса Сарган.

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