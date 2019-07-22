Путин утвердил состав набсовета организации «Россия — страна возможностей»

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Возглавляет Совет сам президент РФ.

Фото : © РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин в понедельник, 22 июля, внес изменения в Указ от 2018 года «О создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с ними, члены высшего органа управления организации — наблюдательного совета — назначаются главой государства, а генеральный директор — администрацией Кремля. Ранее обе этих функции были возложены на Управление делами президента РФ.

В соответствии с новой редакцией Указа в тот же день Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей». Возглавил его сам президент.

В Совет вошли также: заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава «Сбербанка» Герман Греф, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также гендиректор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, который является членом наблюдательного совета по должности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России и является площадкой для общения талантливых людей любого возраста, обмена опытом между молодыми профессионалами, управленцами, предпринимателями, социальными активистами и добровольцами. Среди проектов — «Лидеры России», «Я профессионал», «Всероссийский конкурс молодежных проектов» и другие.

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