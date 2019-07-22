Поклонники «не нашли» грудь звезды «Холостяка» Клюкиной в распахнутой рубашке

, 22:22 Фото 492

Бывшая девушка Егора Крида опубликовала снимок с отдыха в бикини.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» — Дарья Клюкина — опубликовала в Instagram фото с отдыха. На снимке звезда позирует на пляже в сексуально расстегнутой мужской рубашке, надетой поверх бикини.

«Да здравствует 12 часовой сон и обед по расписанию. Бока бы не наесть», — подписала пост знаменитость.

Instagram @klyukina_d

Подписчики пожелали любимице хорошего отдыха и посоветовали «забить» на вес и ни в чем себе не отказывать. Многие поклонники восхитились фигурой и образом Дарьи Клюкиной.

«Клевая девушка!»

«Фигура — бомба, тебе идет мужская рубашка»;

«Ты прекрасна», — уверяют фолловеры.

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Однако среди огромной аудитории модели нашлись и те, кто раскритиковал ее внешность. В частности, звезду обвинили в отсутствии груди.

«Бабки у мужа возьми и сделай грудь наконец»;

«Грудь где?!» — написали хейтеры.

Тут же за Дарью Клюкину заступилась одна из фанаток. Поклонница уверяет — счастье вовсе не в наличии больших форм.

«У Даши все натурально и прекрасно выглядит!» — добавила подписчица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже.

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