Фото: фанаты обсуждают «бесконечные» ноги Екатерины Варнавы

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава не перестает радовать подписчиков снимками, демонстрирующими ее прекрасную фигуру. На этот раз артистка опубликовала в Instagram соблазнительное фото, где позировала у бассейна в одной рубашке.

«Эпикурейство, дамы и господа!» — подписала публикацию знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от длинных и загорелых ножек любимицы.

«Эпикурейство, шмипикурейство. Ноги — бомба!»

«Вот не знаю, что такое эпикурейство, но красоту ничем не испортить!»

«Кать, какие у вас красивые ноги!» — прокомментировали фанаты.

Среди поклонников нашлись и те, кто посочувствовал Екатерине Варнаве. Дело в том, что у звезды нестандартный размер ноги — сороковой.

«Катюша, ты супер! Размер ноги… Мы в одном братстве хоббитов!» — поддержала Варнаву подписчица.

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Слово «эпикурейство», которое употребила Екатерина Варнава, вызвало столь же бурное обсуждение, что и ее прекрасные ноги.

«Кать, ты же не ешь ничего, какое эпикурейство?!»

«Я бы даже ассоциацию эпикуреев создала. Мы должны держаться ближе друг другу и поддерживать нежными руками»;

«Эпи…что?» — пошутил несведущий фанат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна.