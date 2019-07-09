«Гудков в юбке»: Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава подняла настроение подписчикам в Instagram очередным забавным видео. Артистка славится своим эпатажным поведением и не боится исполнять смелые номера на публике — довольно часто она зажигает в публичных местах и делится веселыми моментами в социальных сетях. Фанаты завидуют раскрепощенности светской львицы и с удовольствием наблюдают за ее выкрутасами.

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Сейчас Варнава находится в Амстердаме, но даже в своем путешествии она не изменяет привычному стилю жизни и танцует буквально везде и всюду. Недавно звезда устроила пляски на одной из улиц города, а на последнем видео в Instagram показала, как «зажигает» прямо на палубе судна. Как и всегда, Варнава двигалась очень энергично и эмоционально, чем произвела впечатление на публику.

Зарядившиеся позитивом подписчики в долгу не остались — они оставили шквал комплиментов под публикацией участницы Comedy Woman.

«Обожаю! Гудков в юбке. Лучшая!»

«Это так круто, я иногда день начинаю с просмотра и повторения твоих танцев»;

«Всегда заряжаюсь позитивом от Вас»;

«Ты крутая! Тащусь от твоей бескомплексности», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером.