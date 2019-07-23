Стало известно, почему Metallica решила исполнить Цоя на концерте в Москве

Организатор концертов Metallica раскрыл историю исполнения легендарными рокерами песни Виктора Цоя «Группа крови» в московских «Лужниках» 21 июля. Владимир Зубицкий пояснил, что в рамках своего турне музыканты выбирают значимую композицию культового исполнителя страны, где выступают и удивляют публику.

«Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается», — рассказал Зубицкий в интервью РБК.

Перед непосредственным выступлением песню репетируют, но исполняют всего раз. Для каждой композиции делается отдельный видеоряд и идет серьезная подготовка.

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О том, с какой песней выступит Metallica в России, организаторы узнали за час-полтора до начала концерта. Также Зубицкий отметил, что музыкантам очень нравится российская публика и к своим выступлениям они относятся очень серьезно.

Metallica гастролирует в рамках тура WorldWired Tour по разным странам и каждый раз не устает удивлять фанатов. Так, в Берлине музыканты спели Engel группы Rammstein, а в Стокгольме исполнили песню ABBA Dancing Queen.

Ранее 5-tv.ru писал, что Metallica буквально «взорвала» зал исполнением песни Цоя «Группа крови» в Москве.