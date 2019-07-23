Жующая мандарин Чехова решила помочь молодым блогерам

, 14:09 Фото 136

Телеведущая выложила фото в бикини и заявила, что хочет протянуть руку помощи тем, кто намерен развивать свой Instagram-аккаунт.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

О помощи именитой звезды в раскрутке аккаунта в Instagram мечтает каждый начинающий блогер. На этот раз грезам молодых блогеров было суждено сбыться — руку помощи им протянула сама Анфиса Чехова.

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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала две фотографии, на которых она в фиолетовом купальнике с аппетитом уплетает мандарин. Под снимками Чехова написала, что ей хорошо знакома ситуация, когда кому-то есть что сказать, но «мир тебя не слышит».

«Хочу, чтобы здесь, в комментах, все, кто ведут свой Instagram, пишут интересные тексты, снимают красивые фоточки, рассказали о себе!» — заявила Анфиса.

Instagram @achekhova

Блогеры с благодарностью приняли предложение теледивы. Многие признались, что давно мечтали о такой возможности. Комментарии под снимками оказались заполнены короткими презентациями пользователей, которые ведут страницы, посвященные различным темам — от дизайна украшений и материнства до журналистики и психологии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова рассказала об отношениях с подругами.

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