«Борьба с ветряными мельницами» — эксперт о новом законе в сфере весового контроля транспорта

, 15:51 Интервью 17

Защитник прав автомобилистов отметил, что властям стоит изменить норму, регламентирующую предельный вес грузовиков, а не заниматься вопросами весогабаритного контроля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алекс Аминев

Автоэксперт Александр Холодов прокомментировал принятый Госдумой закон, расширяющий полномочия правительства в сфере регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на российских дорогах.

По мнению правозащитника, властям стоит изменить норму, регламентирующую предельный вес грузовиков.

«В настоящий момент нормы, которые установлены для веса автомобиля, не менялись со времен Советского Союза. Нормы строительства дорог не предусматривают, чтобы автомобили были слишком тяжелые. Техника меняется, меняется ее грузоподъемность <…> Перевозчики в условиях конкуренции не могут себе позволить перевозить то количество, которое разрешено по закону, поэтому все, кто возит сыпучие грузы, нарушают если не 100%, то 99,9%. Идет перевес — естественно, с этим начинают бороться. На мой взгляд, это борьба с ветряными мельницами», — пояснил Холодов.

Эксперт добавил, что вместе с увеличением весовой нормы для современных грузовиков нужно изменить и технологию строительства дорог. Только в этом случае, закон будет работать.

«С перегрузом надо не бороться. Надо дороги сделать такие, чтобы они могли этот перегруз выдерживать», — заключил эксперт.

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