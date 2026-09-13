«Речи не было и нет»: Александр Збруев опроверг слухи о госпитализации

Актер Александр Збруев опроверг слухи о госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

Актер заверил, что тревожные сообщения не соответствуют действительности.

«Спасибо за беспокойство, но все в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет», — сказал 88-летний Збруев.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что 88-летнему артисту понадобилась срочная медицинская помощь и стоял вопрос о его помещении в стационар.

В минувшем году Збруева уже доставляли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из-за сильных болей в животе. Тогда говорили, что актера обследуют на предмет онкологии, однако после тщательной диагностики и лечения он вернулся на сцену «Ленкома», чтобы репетировать роль в новом спектакле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая королева Дании Маргрете II была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее тромб в области бедра и легкое обезвоживание организма. Несмотря на это, сообщается, что монаршая особа чувствует себя хорошо. Это уже третья госпитализация экс-королевы. Весной 86-летняя Маргрете II перенесла операцию на сердце — ангиопластику, которая потребовалась после приступа стенокардии. Позже она вновь попала в больницу из-за падения, тогда в области бедра образовалась гематома.

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