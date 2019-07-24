Ребенок из сгоревшего лагеря рассказал, как на базе следили за безопасностью

, 2:04 Эксклюзивное интервью 37

Одна из предварительных причин пожара в палаточном лагере «Холдоми», в котором погибли четыре ребенка, — загоревшиеся на электрической тепловой пушке вещи.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Организаторы палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в понедельник, 22 июля, случился пожар, унесший жизни четверых детей, соблюдали правила техники безопасности. Об этом рассказал Даниил Мажаров, находившийся в ту злополучную ночь на базе отдыха.

«Батареи были теплыми в каждой палатке, но некоторые брали обогреватель-пушку. Все полотенца, нижнее белье сушились на батареях, на пушку что-либо было запрещено класть», — отметил мальчик.

Также он добавил, что если постояльцы лагеря брали в палатку дополнительный обогреватель, то вожатые проверяли ее состояние через каждые полчаса или час. На ночь обогреватели было брать запрещено.

Одной из причин трагического пожара на базе отдыха называют загоревшиеся на электрической тепловой пушке вещи. Однако официального подтверждения этому нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мажаров помог спастись своим сверстницам.

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