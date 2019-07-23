Как минимум двое геологов погибли при падении вездехода в ущелье в Камчатском крае.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во вторник, 23 июля, в Быстринском районе по пути к Агинскому месторождению. Вездеход упал в пропасть глубиной 100-140 метров.

В спецмашине находились пятеро ученых, двое из которых скончались, трое пострадали — у них переломы. Обстоятельства аварии уточняются. К месту происшествия направляются экстренные службы.

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