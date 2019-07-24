Черный список лишенных родительских прав появится в России

, 8:15 Видео 21

Реестр с указанием конкретных фамилий граждан позволит избежать повторного усыновления или опекунства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © imagebroker/ Matthias Hauser

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан с их персональными данными, которые по решению суда были лишены родительских прав, пишет ФАН.

В перечень будут заноситься те лица, которые не могут быть усыновителями, попечителями или опекунами, так как ранее уже нарушили свои обязательства как родители. Согласно закону, теперь информация о них должна вноситься в общую базу данных в конкретно определенные сроки.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Создание реестра позволит защитить несовершеннолетних от тех, кто недостойно исполнял свои родительские обязанности опекуна и повторно хотел бы взять ребенка в семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как для некоторых усыновление превратилось в бизнес — лишенный родительских прав мог переехать в другой регион и вновь обратиться в опеку.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

8:45
Бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж
8:37
По волнам грамотности: «Тотальный диктант» на воде провели в Петербурге
8:33
Времени зря не теряет: Пегова призналась в просмотре сериала во время педикюра
8:26
Снова свободна: Наталья Штурм рассказала об измене своего «статусного» кавалера
8:15
Черный список лишенных родительских прав появится в России
8:08
Ольгин день: что можно и что нельзя делать 24 июля

Сейчас читают

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги