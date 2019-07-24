Черный список лишенных родительских прав появится в России

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан с их персональными данными, которые по решению суда были лишены родительских прав, пишет ФАН.

В перечень будут заноситься те лица, которые не могут быть усыновителями, попечителями или опекунами, так как ранее уже нарушили свои обязательства как родители. Согласно закону, теперь информация о них должна вноситься в общую базу данных в конкретно определенные сроки.

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Создание реестра позволит защитить несовершеннолетних от тех, кто недостойно исполнял свои родительские обязанности опекуна и повторно хотел бы взять ребенка в семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как для некоторых усыновление превратилось в бизнес — лишенный родительских прав мог переехать в другой регион и вновь обратиться в опеку.