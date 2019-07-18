В России может появиться «черный» список приемных родителей

К 2020 году в России должен заработать единый реестр недобросовестных опекунов. 17 июля Госдума во втором, основном чтении, одобрила документ, который должен устранить лазейку в законодательстве. Сейчас можно быть плохим папой или безответственной мамой, но переехать в другой регион и начать все с чистого листа. Для некоторых усыновление — это бизнес. И не всегда чистый. Но не ударит ли новый закон по тем, кто оступился однажды, а потом решил исправиться. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров разобрался в нюансах. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Ярославлем нашли ребенка из многодетной семьи, привязанного за шею к столбу.