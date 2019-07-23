Во вторник, 23 июля, у железнодорожного переезда станции «Обухово» было обнаружено обезглавленное тело молодого человека, пишет 78.ru.

Страшная находка была сделана около полудня во вторник. Погибшего в парке грузовых поездов заметил один из машинистов. В управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что на теле имеются явные признаки «железнодорожные травмы».

Сейчас в полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели петербургских альпинистов в горах Кабардино-Балкариской республике. Молодые люди сорвались с высоты при восхождении на гору Урал.