На петербургской ж/д станции нашли обезглавленное тело — фото

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В парке грузовых поездов станции «Обухово» был обнаружен погибший от «железнодорожной травмы».

Фото : 5-tv.ru, социальные сети

Во вторник, 23 июля, у железнодорожного переезда станции «Обухово» было обнаружено обезглавленное тело молодого человека, пишет 78.ru.

Страшная находка была сделана около полудня во вторник. Погибшего в парке грузовых поездов заметил один из машинистов. В управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что на теле имеются явные признаки «железнодорожные травмы».

Сейчас в полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели петербургских альпинистов в горах Кабардино-Балкариской республике. Молодые люди сорвались с высоты при восхождении на гору Урал.

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На петербургской ж/д станции нашли обезглавленное тело — фото

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