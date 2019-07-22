Спасатели нашли тела упавших с горы Урал петербуржцев

Тела альпинистов из Петербурга, сорвавшихся во время восхождения на гору Урал, найдены спасателями Кабардино-Балкарской республики. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило региональное управление МЧС.

Как отмечается в сообщении ведомства, сейчас тела погибших спущены на высоту 3800 метров, решается вопрос об их транспортировке вертолетом. В лагере, где перед восхождением остановились петербуржцы, сообщили, что молодые люди 1994 и 1998 года рождения приехали 14 июля. На маршрут юноши вышли 20 июля около 11 часов утра, а 21 июля пропустили два сеанса радиосвязи.

«Их обнаружили без признаков жизни, у них были травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует ТАСС директора лагеря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стали известны имена упавших с горы Урал в КБР петербуржцев.