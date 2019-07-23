Тренер Максима Дадашева рассказал о характере петербургского боксера, скончавшегося 23 июля в американской больнице от травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Матиасом.

По словам Руслана Дотдаева, юный спортсмен пришел в его зал в 16-летнем возрасте, уже будучи призером юниорского первенства страны.

«Целеустремленный, заряженный на результат мальчишка с огромным сердцем, любовью и амбициям. С такими спортсменами тренеру идти легко и интересно. Талантлив во всем, что делал. Все делал честно и по-настоящему <…> Подкупает его такая жажда, целеустремленность», — отметил Дотдаев.

Максим Дадашев скончался 23 июля в американской больнице. Боксера экстренно госпитализировали после боя с пуэрториканцем Матиасом с тяжелым отеком мозга 20 июля. Нейрохирурги ввели спортсмена в состояние искусственной комы и провели операцию, после чего Дадашев умер, не приходя в сознание. Дадашев не знал поражений до боя с пуэрториканцем, так вышло, что единственный проигранный бой для Максима стал последним.

Соболезнования родным и близким российского спортсмена приходят со всего света.

Бывший чемпион-тяжеловес Николай Валуев отметил, что, скорее всего, Дадашев пропустил роковые удары и не позволил себе остановиться, что происходит крайне редко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из боксерского ринга, на котором американский тренер Дадашева просит его прекратить бой.