Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей

, 4:04 Видео 15

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе должен явиться на допрос 26 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Tobias Hase, /Carsten Rehder, /Malte Ossowski/SVEN SIMON, wikipedia.org

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос в рамках расследования дела о махинациях с землей, который должен состояться в пятницу, 26 июля. Бывшему боксеру была вручена соответствующая повестка, пишет ФАН.

Известно, что разбирательство в отношении киевского градоначальника началось по заявлению адвоката Марины Париновой — партнера юриста Андрея Портнова, который являлся первым замглавы администрации президента Виктора Януковича.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Речь идет о сделке с компанией, которая получила 0,14 гектара земли в престижном районе Киева на проспекте Победы для строительства жилого дома.

48-летний Кличко возглавил Киевскую городскую администрацию спустя три месяца после госпереворота на Украине — в июне 2014 года.

ГБР активно «интересуется» и экс-президентом Незалежной Петром Порошенко, который стал фигурантом уже 11-ти уголовных дел по статьям о злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене, узурпации судебной власти и другим.

Читайте также

+17° Днём +23°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

4:04
Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей
3:42
Ответ Metallica: гитарист «Кино» исполнил Enter Sandman с оркестром
3:17
«Спать, есть, купаться» — Кристина Асмус составила план на отпуск
3:02
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
2:36
Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
2:04
Ребенок из сгоревшего лагеря рассказал, как на базе следили за безопасностью

Сейчас читают

«Мисс Москва-2015» о поддержке малайзийцев после развода: «Не могу сдержать слез»
«Кабацкий подход»: Лозу не впечатлила «Группа крови» в исполнении Metallica
«Самая красивая пара»: Бондаренко растрогал фанатов нежным постом о любви

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги