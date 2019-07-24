Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос в рамках расследования дела о махинациях с землей, который должен состояться в пятницу, 26 июля. Бывшему боксеру была вручена соответствующая повестка, пишет ФАН.

Известно, что разбирательство в отношении киевского градоначальника началось по заявлению адвоката Марины Париновой — партнера юриста Андрея Портнова, который являлся первым замглавы администрации президента Виктора Януковича.

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Речь идет о сделке с компанией, которая получила 0,14 гектара земли в престижном районе Киева на проспекте Победы для строительства жилого дома.

48-летний Кличко возглавил Киевскую городскую администрацию спустя три месяца после госпереворота на Украине — в июне 2014 года.

ГБР активно «интересуется» и экс-президентом Незалежной Петром Порошенко, который стал фигурантом уже 11-ти уголовных дел по статьям о злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене, узурпации судебной власти и другим.