«Самая красивая пара»: Бондаренко растрогал фанатов нежным постом о любви

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На своей странице в Instagram актер поделился мыслями о том, как найти вторую половинку.

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Фото, видео : Instagram @st_bond

Российский актер Станислав Бондаренко — пример любящего и заботливого семьянина. Несмотря на то, что кинозвезде довольно часто приходится отлучаться на гастроли, он уделяет много времени семье и не забывает делать сюрпризы супруге Аурике Алехиной.

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Instagram артиста полон фотографий с его возлюбленной. Бондаренко не скрывает: он без ума от жены, и свой очередной пост в социальной сети актер решил посвятить именно размышлениям о любви и поделился мыслями о том, как обрести счастье в отношениях.

«Ищите „своего“. Не половинку. А именно „своего“ человека. Вы его сразу узнаете. Как? А вы будете похожи, хотя на первый взгляд совершенно разные. И на своем пути вы можете встретить три категории людей: тех, кто поменяет твою жизнь; тех, кто попытается ее сломать и тех, кто станет твоей жизнью», — отметил артист, сопроводив свою публикацию нежным кадром с Алехиной.

st_bond Подтвержденный

Поклонники Станислава были растроганы его словами. Они согласились с размышлениями актера и сделали множество комплиментов звездной семье.

«Правильные слова. Шикарные как всегда. Самая красивая и любящая пара, вы супер».

«Крутая пара… Люблю вас… Счастья, ребята, на всю жизнь».

«Трогательная нежность. Просто любовь».

«Как же приятно смотреть на такую прекрасную, приятную, сексуальную пару. И про тех, кто станет твоей жизнью — в точку!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Бондаренко предположили, что его ждет пополнение в семье.

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