«Самая красивая пара»: Бондаренко растрогал фанатов нежным постом о любви

Российский актер Станислав Бондаренко — пример любящего и заботливого семьянина. Несмотря на то, что кинозвезде довольно часто приходится отлучаться на гастроли, он уделяет много времени семье и не забывает делать сюрпризы супруге Аурике Алехиной.
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Instagram артиста полон фотографий с его возлюбленной. Бондаренко не скрывает: он без ума от жены, и свой очередной пост в социальной сети актер решил посвятить именно размышлениям о любви и поделился мыслями о том, как обрести счастье в отношениях.
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Поклонники Станислава были растроганы его словами. Они согласились с размышлениями актера и сделали множество комплиментов звездной семье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Бондаренко предположили, что его ждет пополнение в семье.