Последний бой: соболезнования семье умершего боксера Дадашева приходят со всего мира

, 6:02 Эфирная новость 162

В Федерации бокса России обещают пожизненную поддержку родным спортсмена, скончавшегося в США.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @dadashev__m, Пятый канал

Жаль парня. И не надо винить бокс — Николай Валуев выразил соболезнование родным и фанатам Максима Дадашева, российского спортсмена, который умер в результате травм, полученных на ринге.

Петербургский выпускник Военмеха Максим Дадашев на ринге с 11 лет. Друзья говорят, таким бесстрашным как в том, последнем бою — он всегда и был.

Российские тренеры уверены: то, что произошло за океаном — нелепая случайность. У Дадашева никогда не было проблем со здоровьем.

В Федерации бокса России обещают пожизненную поддержку родным спортсмена. Первым же рейсом близкие вылетают в Соединенные Штаты.

Он до последнего отказывался прекращать поединок. На его счету всего 14 боев, 13 из которых он выиграл. О роковой воле к победе — Ян Воскресенский

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как тренер уговаривает Дадашева остановить бой.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

7:15
Поклонники гадают, когда Кейт Миддлтон сообщит о четвертой беременности
7:10
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» в России
7:02
«Может сделать тест»: подруга Воеводиной о сомнении короля Малайзии в отцовстве
6:55
«Горячая штучка!»: Ратаковски похвасталась аппетитными формами в нижнем белье
6:37
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
6:24
«Лежу пластом»: Наталья Подольская неудачно потянула спину во время игры с сыном

Сейчас читают

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram
«Просто пушка!» Звезда «Дома-2» устроила фотосессию в сексуальном белье

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги