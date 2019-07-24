Последний бой: соболезнования семье умершего боксера Дадашева приходят со всего мира

Жаль парня. И не надо винить бокс — Николай Валуев выразил соболезнование родным и фанатам Максима Дадашева, российского спортсмена, который умер в результате травм, полученных на ринге.

Петербургский выпускник Военмеха Максим Дадашев на ринге с 11 лет. Друзья говорят, таким бесстрашным как в том, последнем бою — он всегда и был.

Российские тренеры уверены: то, что произошло за океаном — нелепая случайность. У Дадашева никогда не было проблем со здоровьем.

В Федерации бокса России обещают пожизненную поддержку родным спортсмена. Первым же рейсом близкие вылетают в Соединенные Штаты.

Он до последнего отказывался прекращать поединок. На его счету всего 14 боев, 13 из которых он выиграл. О роковой воле к победе — Ян Воскресенский

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как тренер уговаривает Дадашева остановить бой.