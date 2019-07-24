Классика на DVD: Елизавета II составила список сериалов для летнего отдыха

Королева Великобритании Елизавета II, отправляясь летом на отдых в резиденцию в Балморале, ежегодно составляет список фильмов и сериалов, которые планирует посмотреть. Подборка кинокартин стала уже королевской традицией.

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Одна из любимых кинолент Елизаветы — детектив «Чисто английское убийство», для которого всегда находится место в списке. Также монаршая особа выбрала шоу «Доктор Кто», комедийные сериалы «Соблюдая приличия» и «Бабье лето», детективы «Убийства в Мидсомере» и «Новые трюки». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на секретаря королевы.

Что интересно, Елизавета II предпочитает смотреть любимые кинокартины на DVD-дисках. Ей нравится, когда фильмы записаны на привычные носители, и она не собирается приспосабливаться к новым цифровым форматам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доходы Елизаветы II от ее частного владения — герцогства Ланкастер за год увеличились на миллион фунтов стерлингов и составили 21,7 миллиона.