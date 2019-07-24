Видео: подробности крушения в Италии вертолета с россиянами на борту

, 11:33 Эфирная новость 29

Пилот и его супруга, находившиеся в вертолете «Робинсон», погибли.

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Фото, видео : Пятый канал

В Италии продолжается операция по поиску тела российского пилота вертолета, который потерпел крушение накануне.

Воздушное судно, за штурвалом которого находился Максим Сычев, а также его супруга, упало в море близ острова Горгона. Сигналов бедствия россияне не подавали.

После катастрофы в район, где произошла трагедия отправились катера береговой охраны. Аквалангисты извлекли тело погибшей россиянки и отправили в порт Ливорно.

Вертолет «Робинсон» направлялся из района озера Комо на Сардинию. Район крушения оцеплен надувными понтонами. Следствие должно установить причины катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частный самолет протаранил дом в Чеченской республике.

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