Видео: подробности крушения в Италии вертолета с россиянами на борту

В Италии продолжается операция по поиску тела российского пилота вертолета, который потерпел крушение накануне.

Воздушное судно, за штурвалом которого находился Максим Сычев, а также его супруга, упало в море близ острова Горгона. Сигналов бедствия россияне не подавали.

После катастрофы в район, где произошла трагедия отправились катера береговой охраны. Аквалангисты извлекли тело погибшей россиянки и отправили в порт Ливорно.

Вертолет «Робинсон» направлялся из района озера Комо на Сардинию. Район крушения оцеплен надувными понтонами. Следствие должно установить причины катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частный самолет протаранил дом в Чеченской республике.