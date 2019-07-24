«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой

Актриса Анастасия Уколова рассказала поклонникам, как приводит себя в форму. На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фотографиями из спортзала. Настя позирует в серых леггинсах и коротком розовом топике, который открывает накаченный пресс артистки.
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Фанаты восхитились стройной фигурой актрисы и оставили ей множество комплиментов в комментариях:
«Ого, ты качок! Умничка, Настен!»
«Обалдеть! Вот это огонь!»
«Вот это пресс»;
«Боже, вы идеальная 😍»;
«Не фигура, а фотомонтаж какой-то😍 Просто загляденье», — написали фолловеры.
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