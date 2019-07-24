«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой

, 8:00 Фото 390

Актриса выложила фото с результатами тренировок в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @anastasiyaa_ukolova

Актриса Анастасия Уколова рассказала поклонникам, как приводит себя в форму. На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фотографиями из спортзала. Настя позирует в серых леггинсах и коротком розовом топике, который открывает накаченный пресс артистки.

«Непростое выдалось лето по всем фронтам, но приходя каждый раз в зал со своими проблемами и плохим настроением, насильно себя заставляя порой просто туда дойти, доползти — я встречала своего тренера Катю. И начинала выглядеть, как на фото!» — подписала снимок Уколова.

Instagram @anastasiyaa_ukolova

Фанаты восхитились стройной фигурой актрисы и оставили ей множество комплиментов в комментариях:

«Ого, ты качок! Умничка, Настен!»

«Обалдеть! Вот это огонь!»

«Вот это пресс»;

«Боже, вы идеальная 😍»;

«Не фигура, а фотомонтаж какой-то😍 Просто загляденье», — написали фолловеры.

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