Времени зря не теряет: Пегова призналась в просмотре сериала во время педикюра

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Актриса рассказала поклонникам о том, как проводит свой досуг.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова выложила в Instagram новые фотографии, которыми без преувеличения порадовала поклонников. На кадрах артистка лежит в педикюрном кресле и смотрит любимый сериал.

«В педикюром кресле! Полтора часа! Это просмотр последней серии мини-сериала Бена Стиллера „Побег из тюрьмы Даннемора“. Это круто, мои любимые артисты Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриция Аркетт. Просто бомба! Советую!» написала Пегова.

Instagram @pegovairina

Поклонники актрисы к обсуждению названых ей артистов подключились неохотно, но зато отметили красоту сделанных снимков. Особенно сильно им понравился первый кадр из опубликованной «карусели».

«Ириночка, такая хорошенькая! Вся натуральная! Естественная красота и милота», — прокомментировал один из них.

«Какая красоточка!» — добавил другой.

«Ирина, удачное фото. Оформите в рамочку, гости будут спрашивать: где, когда, о чем мысли», — написал еще один пользователь.

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