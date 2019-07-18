«Потрясная пловчиха»: Поклонники Пеговой в восторге от ее заплыва в Ницце

Актриса театра и кино Ирина Пегова продолжает удивлять поклонников фото- и видеоотчетами своего французского отдыха. На этот раз артистка отважно бросилась в морскую пучину на Лазурном берегу.
Пегова в розовом купальнике с рюшами, не опасаясь поранить голые ступни о каменистый пляж, подходит к бушующей пучине, при чем одна из волн сбивает женщину с ног. Затем, немного поразмыслив, артистка смело ныряет в воду и мастерски плывет.
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Поклонники в очередной раз восхитились и ее актерским талантом, и красотой, и смелостью.
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Ранее Пегова на берегу моря во Франции похвасталась шикарной фигурой в купальнике.