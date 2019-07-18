«Потрясная пловчиха»: Поклонники Пеговой в восторге от ее заплыва в Ницце

, 22:03 Видео 352

Актриса не испугалась ни каменистого берега, ни высоких волн.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Актриса театра и кино Ирина Пегова продолжает удивлять поклонников фото- и видеоотчетами своего французского отдыха. На этот раз артистка отважно бросилась в морскую пучину на Лазурном берегу.

Пегова в розовом купальнике с рюшами, не опасаясь поранить голые ступни о каменистый пляж, подходит к бушующей пучине, при чем одна из волн сбивает женщину с ног. Затем, немного поразмыслив, артистка смело ныряет в воду и мастерски плывет.

«На день взятия Бастилии, национальный праздник Франции», — подписала она свое морское «приключение».

Поклонники в очередной раз восхитились и ее актерским талантом, и красотой, и смелостью.

«Красота во всем! Море, волны, красивая женщина, не побоявшаяся волны», — написал один из подписчиков.

«Потрясная пловчиха! Профи!», — отметил другой.

«Олицетворение женской красоты входит в море», — заметил третий.

Ранее Пегова на берегу моря во Франции похвасталась шикарной фигурой в купальнике.

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