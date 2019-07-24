Уголовное дело завели на сотрудника МЧС после пожара в «Холдоми»

В Хабаровском крае сегодня объявлен трехдневный траур по детям, погибшим во время пожара в палаточном лагере. Трагедия на базе отдыха «Холдоми» унесла жизни четверых человек. Одна девочка скончалась на месте, еще трое подростков — позже в реанимации. В больницах сейчас остаются еще 8-мь пострадавших. Двоих на вертолете доставили в краевые клиники.

И сегодня во всех детских лагерях и базах отдыха страны пройдут внеплановые проверки. Предстоит установить — соответствуют ли они требованиям пожарной безопасности. Напомню, палаточный городок в Хабаровском крае вспыхнул в понедельник вечером и выгорел дотла. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неисправного обогревателя, который включали в палатке.

Также сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, его подозревают в халатности, которая могла привести к пожару в лагере «Холдоми» Хабаровского края.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ подростка, отдыхавшего в палаточном лагере «Холдоми» о соблюдении техники безопасности на базе.