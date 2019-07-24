В «Шереметьево» не хотят брать деньги за посещение курилок

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Руководство московского аэропорта планирует сделать комнаты для курения бесплатными, если об их возвращении все же распорядятся в правительстве.

Фото : Известия/ Павел Бедняков

Руководство московского аэропорта «Шереметьево» приняло решение о бесплатной организации курилок в воздушной гавани, если в правительстве все же примут решение о возвращении таких комнат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В случае положительного принятия Государственной думой рассматриваемого изменения, АО „МАШ“ выделит в „чистой зоне“ соответствующие требованиям изолированные помещения. АО „МАШ“ планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе», — цитирует агентство представителя аэропорта «Шереметьево».

Также в аэропорту отметили, что если в воздушной гавани все же появятся курилки, то они будут изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов, депутаты предложили сделать данные комнаты платными.

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