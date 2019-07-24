«Минимум один ребенок»: нумеролог о будущем Цымбалюк-Романовской и Шаляпина

За отношениями Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина с интересом следит вся страна. Нумеролог Арзу Кабарухина специально для 5-tv.ru провела расчеты по датам рождения влюбленных и составила прогноз на их совместную жизнь.

Виталина, сообщает Кабарухина, обладает глубокой душой и истинным талантом в той сфере деятельности, которой занимается. Она может не стать звездой, но всегда останется мастером своего дела. Кроме того, нумеролог отметила, что для Цымбалюк-Романовской самым сложным возрастом станет 41 год (41 Виталине исполнится в декабре 2019 — Прим.ред). В этот период ей придется пройти немало испытаний. Также пианистку ждет непростой период в 43 года. Но нумеролог не сомневается в том, что женщина все преодолеет.

«У девочки сложная судьба, которая дает много уроков. Она сильная женщина внутри. Чувствительная, умная, творческая», — оценивает Виталину Арзу.

У Прохора Шаляпина тоже непростая судьба, подчеркивает Кабарухина. Несмотря на то, что в нумерологическом раскладе артиста есть две семерки, которые гарантируют ему всеобщую любовь, певец отрабатывает кармический долг.

«Отрабатываются родители. Какие-то проблемы, может быть, с отцом. Как будто тоже разочарован. Может быть, не хватало наставлений», — предполагает Арзу.

Кармические коды Прохора и Виталины во многом совпадают. Велика вероятность того, что Прохор и Виталина будут долгие годы счастливы вместе.

«Может вспыхнуть прекрасная любовь и продлиться очень долго. Эта пара может дать детей — по крайней мере, одного точно», — уверена Кабарухина.

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Однако и Шаляпин, и Цымбалюк-Романовская отличаются злопамятностью, и неаккуратно брошенная фраза может впоследствии стать причиной для серьезного конфликта. Но несмотря на это, потенциал для успешного развития отношений у пары есть.

Такой прогноз не может не радовать поклонников пары — ранее 5-tv.ru писал, что фанаты пианистки и певца забили тревогу, заметив, что Виталина уехала в отпуск без Шаляпина.