Цымбалюк-Романовская об отношениях с Шаляпиным: «У нас все стабильно»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала 5-tv.ru свой «одинокий» отпуск, который она проводит в Сочи, и откуда ее избранник Прохор Шаляпин уехал в Москву.
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Ранее подписчики Цымбалюк-Романовской в Instagram обратили внимание, что на отпускных фото женщина — без своего возлюбленного, однако на это пианистка рассказала, что Прохор уехал в столицу и уже приступил к работе.
Повод усомниться в стабильности их отношений появился после того, как Шаляпин опубликовал на своей странице интимное фото с бывшей супругой — Ларисой Копенкиной — прямо из ванной.