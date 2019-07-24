Цымбалюк-Романовская об отношениях с Шаляпиным: «У нас все стабильно»

, 1:35 Эксклюзивное интервью 186

Пианистка проводит время в Сочи в одиночестве.

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Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала 5-tv.ru свой «одинокий» отпуск, который она проводит в Сочи, и откуда ее избранник Прохор Шаляпин уехал в Москву.

«У нас с Прохором все обычно, стабильно, — развеяла она опасения поклонников. — Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем».

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Ранее подписчики Цымбалюк-Романовской в Instagram обратили внимание, что на отпускных фото женщина — без своего возлюбленного, однако на это пианистка рассказала, что Прохор уехал в столицу и уже приступил к работе.

Повод усомниться в стабильности их отношений появился после того, как Шаляпин опубликовал на своей странице интимное фото с бывшей супругой — Ларисой Копенкиной — прямо из ванной.

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