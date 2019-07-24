Грабители избили и заперли в туалете экс-министра Франции

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В доме в момент нападения находились еще несколько человек.

Фото : www.globallookpress.com/ © Vincent Isore, via www.imago-ima

Бывшего министра экономики Франции избили, ограбили и заперли в уборной. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным газеты, нападение произошло в минувшие выходные, однако известно о нем стало только сейчас. Le Parisien сообщает, что в дом Тьерри Бретона, который занимал пост с 2005 по 2007 годы, проникли двое вооруженных мужчин. В здании в это время также находились жена и водитель экс-министра.

Преступники нанесли по несколько ударов каждой из жертв, а затем заперли всех находившихся в доме в санузле, чтобы те не могли помешать ограблению — по словам пострадавших, после инцидента исчезли драгоценности и порядка миллиона евро наличными.

Выбраться из уборной и обратиться в полицию пострадавшим удалось только глубокой ночью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный напал с ножом на звезду фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2».

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