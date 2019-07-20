Неизвестный напал с ножом на звезду фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2»

, 20:04 Внимание: шокирующие кадры! 56

Известный китайский актер Саймон Ям выступал на открытии нового магазина в Гонконге, когда мужчина на глазах зрителей выскочил на сцену и начал наносить удары.

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Фото, видео : Ian Gavan / www.globallookpress.com, YouTube / CNA

Известный китайский актер Саймон Ям экстренно доставлен в госпиталь после нападения на него неизвестного мужчины с ножом во время открытия одного из магазинов в Гонконге.

Страшная сцена произошла на глазах зрителей. Судя по кадрам, Ям стал приглашать зрителей для участия в розыгрыше. Сначала на нее вышел один мужчина, следом вышел молодой человек в майке и сначала подал 64-летнему актеру для приветствия руку, а потом начал наносить удары в область живота.

Знаменитость пыталась убежать от своего нападавшего, пока не вмешалась служба безопасности. Мужчина был задержан в городе Чжуншань на юге Китая. В настоящее время выясняются причины нападения.

Далее на кадрах видно, что Ям самостоятельно смог дойти до автомобиля, на котором его срочно доставили в больницу.

«Он получил ранения в области живота, а также порез на правой руке, но все время находился в сознании. Предварительное обследование показало, что его травмы не были критическими, но врачи все еще решают, проводить ли ему операцию», — заявил The Sun менеджер актера Лестер Мо.

Саймон Ям сыграл в более, чем в 125 фильмах и 40 сериалах. Всемирную известность он получил, когда сыграл злодея Чена Лоу в  «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2».

В Гонконге последнее время неспокойно. Как сообщал ранее 5-tv.ru, жители 1 июля отметили годовщину перехода из состава Британии в Китай массовыми беспорядками. Люди требуют отменить проект, который позволяет экстрадировать из мегаполиса на материковую часть скрывающихся от правосудия людей. По мнению протестующих, новый закон станет еще одним шагом к потере городом автономии.

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