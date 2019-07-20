Известный китайский актер Саймон Ям экстренно доставлен в госпиталь после нападения на него неизвестного мужчины с ножом во время открытия одного из магазинов в Гонконге.

Страшная сцена произошла на глазах зрителей. Судя по кадрам, Ям стал приглашать зрителей для участия в розыгрыше. Сначала на нее вышел один мужчина, следом вышел молодой человек в майке и сначала подал 64-летнему актеру для приветствия руку, а потом начал наносить удары в область живота.

Знаменитость пыталась убежать от своего нападавшего, пока не вмешалась служба безопасности. Мужчина был задержан в городе Чжуншань на юге Китая. В настоящее время выясняются причины нападения.

Далее на кадрах видно, что Ям самостоятельно смог дойти до автомобиля, на котором его срочно доставили в больницу.

«Он получил ранения в области живота, а также порез на правой руке, но все время находился в сознании. Предварительное обследование показало, что его травмы не были критическими, но врачи все еще решают, проводить ли ему операцию», — заявил The Sun менеджер актера Лестер Мо.

Саймон Ям сыграл в более, чем в 125 фильмах и 40 сериалах. Всемирную известность он получил, когда сыграл злодея Чена Лоу в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2».