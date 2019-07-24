Американскому рэперу Tay-K дали 55 лет тюрьмы за жестокое убийство

Американского рэпера Tay-K приговорили к 55-и годам тюрьмы за жестокое убийство. Хип-хоп исполнителя признали виновным, однако оказалось, что огромный срок заключения — не самый плохой исход для звезды.

Настоящее имя Tay-K — Тэймор Трэвон Макинтайр. Его признали причастным к совершению жестокого убийства. В 2016 году Тэймор вместе со своей бандой проник на частную территорию с целью ограбления дома, в результате чего был убит один человек. Об этом сообщает Billboard.

Исполнителю хотели назначить наказание в виде лишения свободы на срок 99 лет. Однако на момент совершения преступления Тэймор не достиг совершеннолетия. В итоге, рэпера приговорили к 55 годам заключения и дали штраф — 10 тысяч долларов.

После ареста по данному делу Tay-K записал трек The Race и снял на него клип. Позже видеоролик, собравший более 170 миллионов просмотров на Youtube, прокурор использовал во время судебного заседания. На кадрах рэпер держал в руках оружие и говорил об убийстве — это повлияло на решение суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русского блогера-нациста приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике.