Российский боксер Игнатьев умер в 36 лет

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О смерти спортсмена сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Фото : wikipedia.org

Российский боксер-любитель, выступавший в легчайшем весе, Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет. О кончине спортсмена рассказали в пресс-службе Федерации бокса России. Что стало причиной смерти неизвестно.

Уроженец Череповца Артем Игнатьев выступал в легчайшем весе. Был чемпионом России среди юниоров в весовой категории до 51 килограмма. На чемпионате России 2002 года завоевал бронзовую медаль.

Игнатьев будет похоронен 25 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти боксера Максима Дадашева. Спортсмен из Петербурга скончался в больнице США, куда был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Матиасом.

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