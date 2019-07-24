В Петербурге в районе станции метро «Приморская» в среду, 24 июля, произошло ЧП. Из-под земли неожиданно начала бить мощная струя кипятка.

Пробоина в асфальте образовалась в непосредственной близости от торговых палаток. Как сообщают очевидцы, вместе с горячей водой в воздух взмывают камни. Растекающаяся вода также повреждает асфальт рядом с местом аварии.

Есть ли пострадавшие в результате происшествия, пока неизвестно. На месте уже работают аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель такси без прав устроил смертельную аварию в Петербурге.