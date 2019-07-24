Скончался легендарный Рутгер Хауэр

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Знаменитому актеру было 75 лет.

Фото : www.globallookpress.com /Andrea Ciucci

Знаменитый актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни. Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Кинозвезды не стало еще 19 июля и он был похоронен в среду, 24-го, рассказали члены семьи актера журналистам.

Артист за свою долгую карьеру несколько раз становился лауреатом престижных кинопремий.

Рутгер Хауэр запомнился российским зрителям по таким фильмам как «Слепая ярость», «Достучаться до небес», «Солдат апокалипсиса» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Спортлото-82» Дениса Кмита.

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