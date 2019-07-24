Скончался легендарный Рутгер Хауэр

Знаменитый актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни. Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Кинозвезды не стало еще 19 июля и он был похоронен в среду, 24-го, рассказали члены семьи актера журналистам.

Артист за свою долгую карьеру несколько раз становился лауреатом престижных кинопремий.

Рутгер Хауэр запомнился российским зрителям по таким фильмам как «Слепая ярость», «Достучаться до небес», «Солдат апокалипсиса» и многим другим.

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