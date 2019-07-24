Воспитанник ФК «Локомотив» с отцом-тренером попали в страшное ДТП — фото

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Все четверо членов семьи, а также их знакомый оказались в реанимации с многочисленными травмами.

Фото : ВКонтакте @arsenal_2005

Автомобиль семьи спортсменов из Ростова-на-Дону попал в жуткую аварию на федеральной трассе Минеральные Воды — Кисловодск.

В машине находились тренер ростовского футбольного клуба «Арсенал-2005» Дмитрий Секач с супругой Татьяной, а также их дети — 14-летний воспитанник ФК «Локомотив», девятилетняя девочка и друг семьи. Они ехали в гости к родственникам.

Все они были доставлены в Кисловодск в реанимацию в тяжелом состоянии со множественными, в том числе открытыми переломами грудной клетки, конечностей, разрывами легких и других внутренних органов.

В наихудшем, бессознательном состоянии находится девочка, ей была сделана трепанация черепа. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Ростовчане потрясены произошедшим и в соцсетях выражают всяческую поддержку пострадавшим.

На официальном сайте «Локомотива» также сообщается, что клуб оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации.

fclm.ru

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель другой машины выехал на встречную полосу, после чего и произошло лобовое столкновение. Трагедия случилась в ночь на 20 июля, но в сети появилась информация лишь сейчас.

Ранее жертвами лобового столкновения под Туапсе стали пять человек.

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