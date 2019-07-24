«Наша Моника Белуччи»: Поклонники восхищены преображенной Гузеевой — фото

, 23:38 Фото 66

Телеведущая заметно похудела и стала блондинкой.

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Фото, видео : Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева произвела фурор среди подписчиков, опубликовав в Instagram свежее фото, на котором предстала в совершенно новом облике — блондинкой с ярким макияжем, в черном платье до пола и в изящных «серебряных» босоножках.

«Мне очень приятно, что, несмотря на идиотскую изогнутость на предыдущей фотографии, вы все заметили и отметили мои перемены. Было бы не честно не отметить помощь моей дорогой Ланочки. Я теперь с ней буду наряжаться. Всем счастья!» - подписала она фото.

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Под «предыдущей фотографией» Гузеева подразумевала опубликованный ранее снимок в том же наряде и интерьере, но несколько в другой позе.

«Охранник в Отеле фотографировал… Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — пояснила она.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Поклонники засыпали звезду комплиментами и сравнили телеведущую с Моникой Белуччи и Шерон Стоун.

«Стильная, классная, милая, прямо лапочка! Лариса, вы наша Моника Белуччи, только плюс в вас еще русская божья искорка! Люблю вас!»

«Прекрасно смотритесь. Блонд вам к лицу. Молодец! Так держать!»

«Вы очень молодо выглядите, просто богиня».

«Отлично выглядите… Браво. Так похудели. Супер!»

«Цвет волос шикарный».

«И макияж дерзко-сексуальный!»

«Заметно, что похудели».

«Глаза бесподобны, очень красивые босоножки!»

«Наша Шэрон Стоун. Очень красивая женщина».

«Девчонка прелесть… Результат на лицо. Теперь совсем немного, но самое трудное — удержаться!» — комментируют фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на днях Лариса Гузеева объявила, что выходит замуж за греческого актера Эвклида Кюрдзидиса.

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