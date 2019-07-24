Причиной нападения на белорусского дипломата могла стать бытовая ссора

Причиной нападения на советника Белоруссии в Турции Александр Поганшева могла стать бытовая ссора с соседом. Об этом пишет газета Sozcu.

По информации издания, советник посольства получил ранения у себя дома, когда на него напал сосед — отставной военный. Однако полиция пока не называет официальных причин нападения, так как следствие еще продолжается.

В настоящий момент Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии. У него серьезное ранение груди.

Предполагаемый злоумышленник после преступления свел счеты с жизнью.