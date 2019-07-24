Причиной нападения на белорусского дипломата могла стать бытовая ссора

, 22:26 143

Посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Фото, видео : turkey.mfa.gov.by, sozcu.com.tr

Причиной нападения на советника Белоруссии в Турции Александр Поганшева могла стать бытовая ссора с соседом. Об этом пишет газета Sozcu.

По информации издания, советник посольства получил ранения у себя дома, когда на него напал сосед — отставной военный. Однако полиция пока не называет официальных причин нападения, так как следствие еще продолжается.

В настоящий момент Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии. У него серьезное ранение груди.

Предполагаемый злоумышленник после преступления свел счеты с жизнью.

В декабре 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломат выступал в Центре современного искусства в Анкаре на открытии выставки, когда сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя РФ.

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