Певица Наташа Королева вновь удивила поклонников — на этот раз она надела корону, но позабыла о соответствующем этому аксессуару наряде. Артистка разместила в Instagram совместное с подругой фото, на котором они позируют в коронах, но в повседневной одежде. В частности, Наташа одета в джинсы и кожаную куртку, а на ногах — спортивная обувь.

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При этом певица не пояснила, то ли она принимает участие в каких-то съемках, или они просто решили с подругой сделать забавный снимок с элементом «королевской жизни».

Но подписчики артистки все равно назвали их «модными и стильными королевами» и «куколками», а один из них не сдержался:

« Женюсь на тебе, Наташка! ».

Instagram @koroleva__star

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Королева зажгла на съемках нового клипа Дианы Гурцкой.