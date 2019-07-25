Александр Ревва показал детское фото и назвал себя «гадким утенком»

Александр Ревва показал, как изменился за примерно четыре десятилетия. На своей странице в Instagram он опубликовал фотомонтаж, на котором Ревва сегодняшний как бы держит на коленях себя маленького.

«Кто бы мог подумать, что такой худенький, закомплексованный «гадкий утенок» превратится в прекрасного, самоуверенного «белого лебедя», — подписал артист под снимком.

Instagram @arthurpirozhkov

Поклонникам 44-летнего шоумена шутка понравилась.

«Не белый лебедь, конечно, но гусь, что надо».

«Да и не такой уж и гадкий этот утенок».

«Самовлюбленный лебедь».

«Какой сладенький мальчик», — комментируют подписчики.

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Ранее 5-tv.ru что Александра Ревва озадачил интернет-сообщество фотографией младшей дочери Амели — публика не может понять, на кого она похожа.