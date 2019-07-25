Путин раскритиковал работу иркутского губернатора во время наводнения в регионе

Владимир Путин жестко раскритиковал работу иркутского губернатора во время наводнения в регионе. Президент также призвал всех чиновников не уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач. Тем более, когда они касаются стольких людей.

Эти заявления Путин сделал во время совещания с Правительством, которое изначально было посвящено другому вопросу, но разговор пошел не по сценарию.

Глава государства не мог не затронуть и еще одну трагедию — пожар в детском лагере в Хабаровском крае. Трагедия в лагере «Холдоми» унесла жизни четырех детей. Палатки располагались близко друг другу и вспыхнули мгновенно. Уже потом выяснилось, что внутри стояли электрообогреватели. По одной из версий, они и вспыхнули, когда кто-то положил сверху одежду.

Десятилетнего Алексея Мартыненко, который спас из огня ценой своей жизни друзей, теперь просят представить к званию героя России. Посмертно.

С подробностями Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от паводка территории в Иркутской области.