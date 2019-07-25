Фото: балерина Диана Вишнева покрестила сына в Петербурге

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Годовалый Рудольф стал участником православного таинства в Никольском морском соборе.

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Фото, видео : Instagram @dianavishneva

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева крестила сына в Петербурге.

Об этом знаменитая танцовщица сообщала на своей странице в Instagram.

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«Храни вас Господь и ангелы-хранители мои мужчины! 💒 💕 радость и праздник в доме!», — подписала Вишнева фотографию из храма.

Instagram @dianavishneva

Годовалый сын балерины и Константина Селиневича по имени Рудольф стал участником православного таинства в Никольском морском соборе. Подписчики Дианы поздравили родителей и малыша с важным событием в жизни.

«Радуемся с вами вместе»;

«Диана, вы как царевна»;

«Восхищаюсь вами, Диана. Поздравляю!»;

«Дорогая, Диана. Поздравляем с таким важным и знаменательным событием».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда сериала «Татьянин день» Екатерина Вуличенко представила поклонникам сына.

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