Фото: балерина Диана Вишнева покрестила сына в Петербурге

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева крестила сына в Петербурге.

Об этом знаменитая танцовщица сообщала на своей странице в Instagram.

Собчак показала мокрую пятую точку Шнурову, он ей молниеносно ответил

«Храни вас Господь и ангелы-хранители мои мужчины! 💒 💕 радость и праздник в доме!», — подписала Вишнева фотографию из храма.

Instagram @dianavishneva

Годовалый сын балерины и Константина Селиневича по имени Рудольф стал участником православного таинства в Никольском морском соборе. Подписчики Дианы поздравили родителей и малыша с важным событием в жизни.

«Радуемся с вами вместе»;

«Диана, вы как царевна»;

«Восхищаюсь вами, Диана. Поздравляю!»;

«Дорогая, Диана. Поздравляем с таким важным и знаменательным событием».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда сериала «Татьянин день» Екатерина Вуличенко представила поклонникам сына.