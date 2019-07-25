Фото: балерина Диана Вишнева покрестила сына в Петербурге

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева крестила сына в Петербурге.
Об этом знаменитая танцовщица сообщала на своей странице в Instagram.
Собчак показала мокрую пятую точку Шнурову, он ей молниеносно ответил
«Храни вас Господь и ангелы-хранители мои мужчины! 💒 💕 радость и праздник в доме!», — подписала Вишнева фотографию из храма.
Годовалый сын балерины и Константина Селиневича по имени Рудольф стал участником православного таинства в Никольском морском соборе. Подписчики Дианы поздравили родителей и малыша с важным событием в жизни.
«Радуемся с вами вместе»;
«Диана, вы как царевна»;
«Восхищаюсь вами, Диана. Поздравляю!»;
«Дорогая, Диана. Поздравляем с таким важным и знаменательным событием».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда сериала «Татьянин день» Екатерина Вуличенко представила поклонникам сына.