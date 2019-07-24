Скончавшийся Хауэр мог сниматься у Шахназарова вместо Машкова

, 22:16 Эксклюзивное интервью 15

Российский кинорежиссер рассматривал голландского актера на главную роль в «Американской дочери».

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Ian Rutherford, ТАСС /Савостьянов Сергей, 5tv.ru

Режиссер Карен Шахназаров высказался по поводу вклада скончавшегося нидерландского актера Рутгера Хауэра в мировой кинематограф, и в этой связи рассказал 5-tv.ru, при каких обстоятельствах они познакомились.

В середине 1990-х годов Шахназаров занялся подготовкой к съемкам своей картины «Американская дочь» и когда встал вопрос об актере на главную роль, то его агент предложил ему именно кандидатуру Хауэра. Затем режиссер и актер встретились в Лондоне, где голландец рассказал, что сценарий будущего фильма ему очень близок, так как его жена также увезла их дочь в США, и он не видел ее 20 лет.

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Вместе с тем в беседе Хауэр признал, что будет более естественным, если эту роль исполнит российский актер, а не иностранный. В итоге, как известно, выбор режиссера пал на Владимира Машкова.

Шахназаров выразил сожаление по поводу смерти Хауэра.

«Хороший артист, очень харизматичный, с отличной внешностью», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. Артист за свою долгую карьеру несколько раз становился лауреатом престижных кинопремий. Российским зрителям он в основном известен по таким фильмам как «Слепая ярость», «Достучаться до небес», «Солдат апокалипсиса» и многим другим.

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