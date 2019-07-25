Стало известно состояние белорусского дипломата, раненного в Турции

Белорусский дипломат, который получил несколько огнестрельных ранений в Анкаре, перенес операцию и идет на поправку.

Сегодня Александра Поганшева могут перевести из реанимации в обычную палату.

Между тем, стали известны подробности нападения на советника Белоруссии. По некоторым данным, инцидент мог произойти из-за ссоры между дипломатом и нападавшим.

Александра Поганшева ранили во время вечерней прогулки. Мужчина с ребенком возвращались домой, когда прозвучали выстрелы. Стрелял отставной турецкий военный. После нападения он свел счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что причиной нападения на белорусского дипломата могла стать бытовая ссора.