Бизнес-леди Александра Рашель узнала горькую правду о молодом бойфренде

Хозяйка клиники пластической хирургии и с недавних пор телезвезда Александра Рашель узнала всю правду о своем бойфренде Александре Кудрявцеве, пишут Дни.ру.

Бизнес-леди стала участницей шоу Дмитрия Шепелева с детектором лжи. В студию пришла ее бывшая подруга Ксения Мерц. Она заявила, что молодой спутник Рашель является мошенником, который встречается с ней только из-за денег. Якобы от его аферы она и пострадала в прошлом.

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Героиня сначала не поверила экс-приятельнице, однако позже на площадке появился и сам молодой человек. Он согласился пройти тест на полиграфе. Детектор лжи показал, что слова Ксении Мерц о корыстной подоплеке романа Рашель и Кудрявцева являются правдой. Кроме того, в студию пришел адвокат и заявил, что молодой человек пытался переписать на «возлюбленную» долги своей фирмы.

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