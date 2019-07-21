Видео: Экс-супруг Ани Лорак показал, как отдыхает в клубе с незнакомкой

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу на своей странице в Instagram в разделе сторис разместил видеоролик, на котором позирует с эффектной брюнеткой. На кадрах видно, как девушка пританцовывает рядом с бизнесменом, после чего нежно целует его в щеку.

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Подписчики посчитали, что подобное отношение друг к другу не похоже на дружбу и сделали вывод — Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую спутницу. Сам экс-супруг певицы никак не комментирует данное видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовница экс-супруга Ани Лорак закрутила новую интрижку. Яну Беляеву обвиняли в том, что она разрушила семью знаменитости. Теперь модель увлеклась другим мужчиной.