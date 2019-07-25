Каблуки и рваные джинсы: Волочкова пришла в монастырь в странном наряде

Российская балерина Анастасия Волочкова в среду, 24 июля, посетила Коломну. Судя по сторис, в городе звезда сначала встретилась с заместителем главы администрации Коломенского городского округа Павлом Родиным и начальником Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Евгением Мазаевым, а после отправилась в Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь.

Instagram @volochkova_art

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии из храма, на которых запечатлена вместе со святым отцом Варлаамамом и Родиным. Перед тем, как зайти в монастырь, артистка, как положено, повязала на голову платок, однако о других элементах наряда не позаботилась. Волочкова пришла в церковь в босоножках на высоком каблуке, рваных джинсах и шубе. Образ получился довольно странным и скорее подходящим для клубов и светских раутов, чем для прогулок по святым местам.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, поскольку возможность комментирования публикаций Анастасия уже давно ограничила, подписчики не смогли высказать мнение относительно ее имиджа. К тому же, наверняка, многих интересовал вопрос: с какой целью балерина отправилась в монастырь, так как сама она это не объяснила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер обвинила Волочкову в злоупотреблении алкоголем.