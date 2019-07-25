Солистке «Тату» подделали разрешение на выезд из страны в начале карьеры

, 8:35 38

Для того, чтобы выехать на гастроли в несовершеннолетнем возрасте, Юлии Волковой требовалось разрешение родителей. Однако однажды за них подписали документы другие люди.

Фото : Instagram @t.a.t.u.music.fc

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина начали творческую карьеру еще до момента достижения совершеннолетия. Пока их сверстники только учились в школе, девушки стали звездами и ездили на гастроли за границу.

Однако, чтобы певицы смогли выехать из страны, требовалось родительское разрешение. Концертный директор музыкального коллектива Леонид Дзюник должен был заранее получить соответствующие документы и только после этого отправляться с певицами в тур. Однако однажды он не позаботился об этом заблаговременно.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

В результате на пограничном контроле во «Внуково» девушек отказались пропускать, а выступление было запланировано на вечер того же дня. Дзюнику было необходимо быстро найти выход из сложившейся ситуации, пишет Starhit.

«Я позвонил Шаповалову, он нашел родителей Катиной, отправил их к нотариусу, и они по факсу прислали в аэропорт разрешение. А родители Волковой ушли на рынок, и связаться с ними Ваня не смог. Тогда Катины сделали копию своей бумаги, затерли имя и фамилию дочери и вписали вместо нее Волкову. Получилось, что выезд за границу Юле разрешили чужие родители. Как ни странно, пограничников эта липа вполне устроила», — рассказал о махинациях концертный директор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лену Катину преследуют назойливые поклонники.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +11°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

8:56
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
8:50
Сбежавшая с миллионами долларов жена эмира Дубая разводится с ним
8:45
Видео: в Астрахани «похоронили» дорогу, засыпав ее кусками надгробий и цветами
8:35
Солистке «Тату» подделали разрешение на выезд из страны в начале карьеры
8:30
Тиль Швайгер пошутил в Instagram над главой Минобороны ФРГ
8:25
Канал HBO ответил на просьбу фанатов «Игры престолов» переснять финал сериала

Сейчас читают

Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон
Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к историческому этапу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги