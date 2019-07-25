Солистке «Тату» подделали разрешение на выезд из страны в начале карьеры

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина начали творческую карьеру еще до момента достижения совершеннолетия. Пока их сверстники только учились в школе, девушки стали звездами и ездили на гастроли за границу.

Однако, чтобы певицы смогли выехать из страны, требовалось родительское разрешение. Концертный директор музыкального коллектива Леонид Дзюник должен был заранее получить соответствующие документы и только после этого отправляться с певицами в тур. Однако однажды он не позаботился об этом заблаговременно.

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В результате на пограничном контроле во «Внуково» девушек отказались пропускать, а выступление было запланировано на вечер того же дня. Дзюнику было необходимо быстро найти выход из сложившейся ситуации, пишет Starhit.

« Я позвонил Шаповалову, он нашел родителей Катиной, отправил их к нотариусу, и они по факсу прислали в аэропорт разрешение. А родители Волковой ушли на рынок, и связаться с ними Ваня не смог. Тогда Катины сделали копию своей бумаги, затерли имя и фамилию дочери и вписали вместо нее Волкову. Получилось, что выезд за границу Юле разрешили чужие родители. Как ни странно, пограничников эта липа вполне устроила », — рассказал о махинациях концертный директор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лену Катину преследуют назойливые поклонники.