Солистке «Тату» подделали разрешение на выезд из страны в начале карьеры

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина начали творческую карьеру еще до момента достижения совершеннолетия. Пока их сверстники только учились в школе, девушки стали звездами и ездили на гастроли за границу.
Однако, чтобы певицы смогли выехать из страны, требовалось родительское разрешение. Концертный директор музыкального коллектива Леонид Дзюник должен был заранее получить соответствующие документы и только после этого отправляться с певицами в тур. Однако однажды он не позаботился об этом заблаговременно.
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В результате на пограничном контроле во «Внуково» девушек отказались пропускать, а выступление было запланировано на вечер того же дня. Дзюнику было необходимо быстро найти выход из сложившейся ситуации, пишет Starhit.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лену Катину преследуют назойливые поклонники.