Украинский боксер готов заплатить 200 долларов за бой Киркорова с Леонтьевым

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик заявил, что с удовольствием бы посмотрел бой между поп-королем Филиппом Киркоровым и певцом Валерием Леонтьевым.

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В интервью на YouTube-шоу украинский спортсмен поделился мнением насчет возможного поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева и боксера средней весовой категории Сауля Альвареса и во время беседы отметил, что бокс — это не только спорт, но и шоу-бизнес.

Говоря об этой стороне данного вида спорта, Гвоздик предположил, что было бы неплохо, если бы на ринг вышли два известных российских исполнителя: Киркоров и Леонтьев — и в процессе состязания выяснили, кто из них сильнее.

« Если бы мне завтра сказали, что Филипп Киркоров будет боксировать с Валерием Леонтьевым и просмотр стоит 200 долларов, я бы, скорее всего, заплатил », — поделился украинский спортсмен.

Впрочем, как пишут Дни.ру, артисты вряд ли когда-то смогут боксировать друг против друга. Между ними — теплые дружеские отношения, которые не позволят применить силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный день бокса с участием легендарного спортсмена Роя Джонса-младшего состоялся на Красной площади в Москве 21 июля.