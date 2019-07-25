«Невесомые»: Мария Горбань опубликовала фото с мужем из бассейна

Российская актриса театра и кино Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», выложила в Instagram чувственное фото с мужем Кириллом Зоткиным.

На снимке звезда вместе с супругом позирует в бассейне. Кадр получился довольно пикантным — влюбленные не комплексовали перед камерой. Во время фотосессии теледива страстно прижалась к своему избраннику, а он, в свою очередь, смотрел на оператора, стараясь передать на лице всю палитру эмоций.

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«Моя энергия, мой океан, моя любовь», — такие хэштеги знаменитость оставила в подписи к публикации.

Instagram @gorban_masha

Поклонники были в восторге от эмоционально насыщенного снимка Горбань. В комментариях они отметили, что артистка довольно редко радует публику фотографиями с супругом, поэтому увидеть их вместе было особенно приятно.

«Невесомые».

«Очень редкий случай — фото с мужем».

«Ох, какие», — написали фолловеры.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Мария Горбань в бикини поразила фанатов фигурой.